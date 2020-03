68 personer på sykehus med koronavirus

NTB Innenriks

48 personer er innlagt i Helse sør-øst. De øvrige 20 er innlagt i Helse vest, Helse midt og Helse nord.

Jobber med smittevernsutstyr

På en pressekonferanse tirsdag ble det stilt spørsmål om smittevernutstyr. Helseminister Bent Høie (H) opplyste at det er et statlig selskap som jobber på spreng for å få tak i smittevernutstyr både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har behov for mer utstyr. Dette er en kritisk faktor, sa helseministeren.

Vet ikke når skolene kan åpnes igjen

Høie sier det jobbes med planer for når skolene skal åpnes igjen, men det tidspunktet er ikke nå.

– Vi må høste erfaring og lytte til de smittevernfaglige rådene vi får. Så må vi se det opp mot Kunnskapsdepartementets vurderinger fra elevenes ståsted. Men det er for tidlig å si noe om rekkefølgen på det, sier helseministeren til NTB.