2.500 helsepersonell har meldt seg i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) oppfordret mandag personer som er aktuelle, om å hjelpe til. Han konstaterer tirsdag at responsen har vært svært stor.

– Kapasiteten er presset i helsevesenet, og vi er veldig glade for alle som ønsker å bidra. Responsen har vært over all forventning. Jeg blir helt rørt av alle dem som har meldt seg til tjeneste for innbyggerne i Oslo, sier Johansen.

Kommunen går gjennom listene for å vurdere hvem som kan bidra hvor. Det kan for eksempel dreie seg om å svare på koronatelefon etter å ha fått opplæring i smittevern. Andre oppgaver kan være å gå inn i turnusarbeid i helsetjenestene til kommunen, som hjemmetjenesten, på sykehjem eller legevakt.

Johansen sier alle ikke nødvendigvis vil bli kontaktet nå, men at kommunen kan ha stort behov over tid.

