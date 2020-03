Norwegian kansellerer 85 prosent av avgangene og permitterer totalt 7.300 ansatte

NTB Innenriks

Dette utgjør nesten alle de ansatte i selskapet.

– Luftfarten står overfor en ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må sette de aller fleste av flyene våre på bakken og permittere en stor andel av våre kolleger. Disse egne tiltakene er dessverre ikke nok, sier konsernsjef Jacob Schram.

– I denne helt kritiske situasjonen vi står oppe i, er det derfor svært positivt at norske myndigheter har uttalt at de vil gjøre det som trengs for å trygge norsk luftfart, slik at viktig infrastruktur og titusenvis av jobber opprettholdes, fortsetter han.

I selskapets pressemelding mandag opplyser Norwegian at de er i dialog med norske myndigheter for å sette opp ekstrafly, dersom dette er nødvendig for å få nordmenn hjem.

Selskapet vil nå fly med redusert kapasitet innenlands og mellom de nordiske hovedstedene, med noen europeiske flyginger. Alle interkontinentale flyginger blir avlyst, unntatt flyginger til og fra Thailand som blir opprettholdt ut mars.