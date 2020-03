Mæland ber kommunene ikke være for strenge med grensekryssing

NTB Innenriks

De siste dagene har mange kommuner satt i verk ekstra tiltak for å bekjempe smittespredning av koronaviruset. Noen har tatt til orde for å stenge innreise for ulike grupper.

Mæland understreker at det er veldig bra at kommunene tar ansvar.

– Samtidig er det viktig at de tar høyde for at folk må bevege seg over kommunegrensen for å få gjort jobben sin, sa hun, og viste til personer med samfunnskritiske oppgaver innen kraftforsyning, maritim sektor eller norsk sokkel.

– Det er viktig at kommunenes tiltak som restriksjoner på innreise, ikke bidrar til å forhindre dette, sa Mæland på en digital pressekonferanse mandag.

