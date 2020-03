NTB Innenriks

– ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at fellesskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Men han venter fortsatt på flere tiltak for selvstendig næringsdrivende, frilansere, kultursektoren og andre områder.

(©NTB)