Kraftig børsfall og nedgang i oljepris

NTB Innenriks

Etter rundt en halvtimes handel var nedgangen på 6,32 prosent, og hovedindeksen var på 632 poeng.

Fredag endte Oslo Børs med en oppgang på 3,8 prosent til 675,08 poeng etter en skrekkuke i virusets tegn.

Mandag kom nyheten om at opposisjonen er enige med regjeringen om en kraftig krisepakke til arbeidstakere og bedrifter her i landet. Det så ikke ut til å ha noen stor effekt på børsen.

Også oljeprisen er på vei kraftig nedover mandag morgen og var en stund på under 32 dollar fatet.

– Oljemarkedet rammes på to fronter om dagen, både av Saudi-Arabias oljepriskrig og den pågående covid-19. Skulle denne situasjonen vare ved lenge, noe som godt kan tenkes, vil mange av de svakeste spillerne (selskapene) ikke klare seg på egen hånd, skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

Fall over hele linjen

Blant de mest omsatte fikk Equinor en nedgang på 5,98 prosent og DNB et fall på 7,5 prosent, mens Frontline fikk en liten oppgang i aksjeprisen, opp 0,28 prosent.

Energi- og sjømatsektoren falt omtrent like mye som hovedindeksen, noe over 6 prosent, mens shipping gikk litt bedre, men også der var det et fall på nesten 5 prosent.

Norwegian falt 3,9 prosent, mens SAS falt 7 prosent.

Knallrødt Europa

De andre europeiske børene falt også kraftig mandag morgen, den verste var CAC-indeksen i Paris, som falt hele 9 prosent.

I Asia falt børsene noe mindre, 4,1 prosent.

De toneangivende indeksene i USA steg 9,3 prosent i snitt fredag.

Nullrente

Søndag ble det kjent at USAs sentralbank kutter styringsrenta med et helt prosentpoeng til mellom 0 og 0,25 prosent for å beskytte amerikansk økonomi mot følgene av koronapandemien.

– Null-renter i USA vil mest sannsynlig gi null-renter også i Norge om ikke lenge, mener Roger Berntsen.