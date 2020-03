Kommuneansatte kan måtte utsette sommerferien

NTB Innenriks

– Vi vil ikke formelt gå ut og varsle de ansatte om dette ennå, men det er klart at det kan bli et nødvendig tiltak, sier Nygård til Fredriksstad Blad.

Bakgrunnen for uttalelsen kommer etter at Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) fredag varslet at ansatte i kommunen måtte belage seg på å forskyve eller utsette sommerferie som følge av krisen landet nå står i. Det meldte mittlillestrom.no.

Avisen skriver at ordfører Jon-Ivar Nygård er åpen for at kommunalt ansatte kan få noe andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis har i perioden fremover.

– Det er selvsagt ikke slik at ansatte som til vanlig jobber i barnehage kan gå inn i jobb i hjemmesykepleien. Men vi vil se på hvilke muligheter vi har til å bruke ansatte med relevant bakgrunn der det er mest hensiktsmessig, sier ordføreren.

