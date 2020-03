Kjempeøkning for matkasse-leverandører som følge av koronakrisen

NTB Innenriks

– Vi jobber med tre-fire bemanningsbyråer for å ha nok folk, og slik at vi kan ha mange i backup om noe skulle skje, sier driftsdirektør Kjetil Graver i konsernet til E24.

Konsernet eier blant annet også matkassetjenesten Godtlevert.

Fra uke sju, da koronautbruddet ikke preget Norge, og fram til uke ni, er salget til nye kunder opp 290 prosent, opplyser selskapet.

Graver sier de per nå klarer å levere på tiden og til alle som ønsker, men at de forbereder seg på at etterspørselen vil øke enda mer fremover.

(©NTB)