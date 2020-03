Karantenebrudd får høye normalstraffer

NTB Innenriks

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel.

– Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.

Store beløp

Bot på 20.000 kroner blir også normalstraffen for dem som bryter forbudet mot å arrangere kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Dersom arrangøren er et foretak, skal straffen være på minst 50.000 kroner.

Bøtenivået er det samme for tilfeller der utdanningsinstitusjoner og stengte virksomheter holder åpent i strid med gjeldende vedtak.

Forebygge smitte

– Formålet med tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt. De allmennpreventive hensyn er således førende for de vurderinger som skal gjøres. Det understrekes også at spredningen av viruset skjer raskt, og at det kan bli behov for snarlige endringer og presiseringer, opplyser riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i rundskrivet.

Den øvre strafferammen i karanteneforskriften er fengsel i seks måneder. Smittevernloven har en øvre strafferamme på fengsel i to år.