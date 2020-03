Forbrukerrådet: Ikke planlegg ferie nå

NTB Innenriks

Forbrukerrådet opplever økt pågang fra personer som lurer på hva slags rettigheter de har ved reise i forbindelse med regjeringens nye tiltak mot koronaviruset, skriver NRK.

Flere flyselskaper er nå mer fleksible i møtet med kunder grunnet situasjonen rundt koronaviruset.

– En del flyselskaper har åpnet for avgiftsfrie ombookinger nå, slik at du kan utsette reisene til et senere tidspunkt. Sjekk hva slags informasjon du får på nettsiden til flyselskapet, oppfordrer jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

Forsikringsselskapet Tryg er blant mange som følger reiserådene til Utenriksdepartementet og dekker avbestilling av alle utenlandsreiser med avreise til og med 14. april.

(©NTB)