FHI-tillitsvalgte frykter de ikke kan følge opp koronautbruddet

NTB Innenriks

Antall ansatte i smittevernberedskapen har gått fra 280 til 258, men digitalisering har også ført til noe effektivisering av arbeidet, skriver Forskerforum.

I en situasjonsbeskrivelse av smittevernberedskapen i Norge i 2018 heter det at land som Skottland og Danmark, med tilsvarende befolkningstall, har betydelig flere årsverk innen smittevernområdet enn Norge.

– Når budsjettene er trange og noe skal prioriteres høyt, som vår beredskap, må noe annet prioriteres ned. Problemet er at vi har vært så lenge i den situasjonen at vi ikke sitter igjen med noe som kan prioriteres ned lenger, sier Marc Gafoyar, tillitsvalgt for NTL ved Folkehelseinstituttet.

(©NTB)