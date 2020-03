NTB Innenriks

Personer med behov for helsehjelp skal oppsøke den nye legevakten, som ligger på det gamle tannlegekontoret ved Alstad barneskole. De med ordinær forkjølelse skal fortsatt holde seg hjemme.

– Planen er at luftveis-legevakten skal være oppe å gå i løpet av de nærmeste dagene, men her må vi ta forbehold om at vi har alt av personell og utstyr tilgjengelig, sier legevaktsjef Raymond Dokmo i Bodø kommune.

