Bemanningsutfordringer for NRK

NTB Innenriks

En rekke redaksjoner landet over sliter som følge av at medarbeidere er smittet, er i karantene eller har hjemmekontor. NRK er imidlertid avhengige av at en del folk er fysisk til stede på hovedkontoret på Marienlyst i Oslo for å lage TV- og radiosendinger. Det betyr at de har hentet inn medarbeidere fra andre redaksjoner.

– Vi har nå definert nyhetene som prioritert. Det betyr at vi har tilgang på personale fra andre deler av NRK som kan komme inn og fylle posisjoner, sier redaktør Knut Magnus Berge i NRK Nyheter til Medier24.

