Widerøe kutter halvparten av avgangene: 1.000 ansatte blir permittert

NTB Innenriks

– Planen vår per søndag ettermiddag er å kutte halvparten av vår normale trafikk. Til vanlig flyr vi rundt 420 avganger om dagen, så vi kutter nå om lag 210 avganger per dag. Men jeg vil understreke at dette kan endres, sier Stein Nilsen til E24.

Dette får store følger for de ansatte. En av tre ansatte blir permittert i første omgang.

– Vi har besluttet at i hvert fall 1.000 ansatte skal permitteres, sier Nilsen. Kuttene vil bli iverksatt så raskt som mulig.

Widerøe har tidligere først kuttet 4.000 avganger, før de tok et nytt kutt på 1.500 avganger. Nå blir det snakk om titusenvis av flyginger, og Nilsen håper på økonomisk hjelp fra myndighetene, men sier at selskapet egentlig faller utenom de tiltakene regjeringen har satt i verk hittil.

– Låneordningen er for små og mellomstore bedrifter som skal ha nye lån, og den andre pakken er for de store som er i obligasjonsmarkedet. Vi er ingen av delene, sier han.

Tidligere tirsdag varslet SAS permitteringer for 90 prosent av de ansatte, nærmere 10.000 personer, og Norwegian har tidligere sagt at selskapet bare er «uker» unna kollaps hvis ikke de får krisehjelp.