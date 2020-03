Taxfree-selskap permitterer over 1.000 medarbeidere

NTB Innenriks

Det er om lag 80 prosent av medarbeiderne, opplyser Travel Retail Norway i en pressemelding.

Selskapet opprettholder et minimum av drift så lenge det er passasjerer, skriver de videre.

– Vi har ventet så lenge som mulig for å skåne medarbeiderne våre. Men nå er eksistensgrunnlaget for virksomheten nesten borte. Hvis vi skal ha en arbeidsplass å komme tilbake til når denne krisen er over ser vi oss dessverre nødt til å gjøre dette nå, sier administrerende direktør, Tore Hov.

De sier også opp over 200 sommervikarer.

