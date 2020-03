T-banen i Oslo tar koronagrep for å hindre smitte

NTB Innenriks

– For å forebygge smitte vil T-banen åpne alle dører på alle stasjoner, skriver Sporveien på Twitter.

De ber også sine reisende om å la være å trykke på knappene unødvendig.

Fra før av har kollektivtrafikken allerede innført andre koronatiltak, som for eksempel å stenge den fremste døren på trikker og busser. Dette er for å beskytte førerne og dermed sikre at kollektivtilbudet blir opprettholdt.

Ruter har også valgt å droppe alle billettkontroller på T-baner, trikker og busser i Oslo fram til 26. mars.

(©NTB)