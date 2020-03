Lillestrøm kommune forbyr fester

NTB Innenriks

Forbudet trådte i kraft fra og med lørdag ettermiddag skriver VG.

– Vi må unngå at de som ikke tåler å bli smittet, blir smittet, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap), som legger til at han ikke ønsker å ødelegge for folk, men at den alvorlige situasjonen krever slike tiltak.

Ordføreren påpeker at det ikke er forbudt å ha en venn på besøk, men at sammenkomster med mange mennesker, ute og inne, nå er forbudt. Han ønsker imidlertid ikke å sette et maksantall som grense.

Kommunen har kommunisert forskriften til politiet, som påpeker at man risikerer alt fra bøter til fengsel inntil to år for å bryte forbudet, ifølge Romerikes Blad.

Om man skal være med venner, ber helsemyndighetene om at det skjer utendørs, hvor smittefaren er betraktelig mindre.

