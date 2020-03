FHI: 1.077 personer smittet av koronaviruset

NTB Innenriks

FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før.

Søndagens rapport viser blant annet at gjennomsnittsalderen for tilfellene er rett i underkant av 46 år (45,9). Litt under to tredeler av de smittede er menn.

287 av de 1.077 smittede har blitt smittet i Norge. 710 har blitt smittet utenlands, der flesteparten er fra Østerrike (491) og Italia (144), viser tallene fra FHI.

Det er flest koronasmittede i Oslo kommune (281), med Viken like bak (278).

Det fylket med færrest tilfeller er Nordland, som foreløpig kun har åtte tilfeller. Der er det ingen nye bekreftede tilfeller det siste døgnet.

Det er til nå bekreftet tre dødsfall i Norge som følge av viruset.