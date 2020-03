Alarmtelefonen for barn og unge innfører døgnåpent

NTB Innenriks

– Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute, blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne, blir stengt eller har redusert åpningstid, skriver Kristiansand kommune.

– Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn, heter det i meldingen.

Alarmtelefonens nummer er 116 111, og den er tilgjengelig for både barn, unge og voksne.

