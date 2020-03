Åtte av ti bedrifter vurderer permitteringer

NTB Innenriks

En av fire av de spurte bedriftene i undersøkelsen, som ble gjennomført av NHO torsdag og fredag denne uken, svarer at de allerede har gjennomført permitteringer av ansatte.

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført noen dager tidligere, mellom 6. og 9. mars, og da svarte 26 prosent av de spurte bedriftene at det kunne være aktuelt å permittere ansatte på grunn av koronautbruddet i Norge. Bare noen dager senere svarer altså mer enn tre ganger så mange, 79 prosent, blant de nesten 4.700 bedriftene at permitteringer vurderes.

– Vi tror ikke det vi leser. Dette betyr at vi trolig står foran en eksplosiv vekst i ledigheten i Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

– Norge må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen, sier han videre.

Almlid er klar på at forslaget regjeringen la fram til krisepakke før helgen ikke holder for å hjelpe bedriftene over kneika de nå står overfor. Han etterlyser målrettede og kraftfulle tiltak som ber regjeringen søke et bredt forlik om kriseløsningen.

