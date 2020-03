Riksadvokaten varsler straff for brudd på koronaregler

NTB Innenriks

Den alvorlige situasjonen med koronavirusepidemien fordrer at strafferettslige tiltak benyttes for å bidra til redusert spredning av viruset, heter det i en uttalelse fra Riksadvokaten.

– Allerede nå vil imidlertid Riksadvokaten signalisere at eventuelle brudd på smittevernloven som er straffesanksjonert, vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Det samme gjelder andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset, heter det videre.

Helsejurist Anne Kjersti Befring sier til Dagens Medisin at det er bra Riksadvokaten nå varsler at brudd på smittevernloven vil bli fulgt opp.

– Dette innebærer at brudd på vedtakene kan føre til fengselsstraff inntil to år, eller bøter som er det mest sannsynlige her. Dersom bruddet fører til dødsfall, kan straffen heves til fire år, sier Befring.

