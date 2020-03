Solberg om krisepakken: – Dette er bare begynnelsen

NTB Innenriks

– Våre tiltak nå er første bidraget for å unngå at vi får konkurser og oppsigelser, sånn at vi har en jobb å gå til i den andre enden av denne krisen, sa Solberg da hun fredag la fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av koronavirusepidemien.

Til sammen spytter regjeringen inn 6,5 milliarder kroner i pakken. Solberg sier at regjeringen har jobbet på høygir for å ferdigstille pakken, og at de har lagt vekt på at tiltakene skal være raske, effektive og avgrenset i tid. Hun understrekte samtidig at dette bare er begynnelsen.

– Regjeringen kommer til å vurdere nye tiltak i en uoversiktlig situasjon. Vi vil holde tett kontakt med næringslivet, ulike bransjer, partene i arbeidslivet og selvfølgelig partiene på Stortinget om nye grep for å bedre den alvorlige situasjonen, sa Solberg.

Hun takket dem som har stått på og ytt en ekstra innsats de siste ukene, men understreket at vi må yte mer og ofre mer framover.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt. Det rammer hverdagen, helsevesenet og økonomien vår, sa Solberg under pressekonferansen.

– Å trygge norsk næringsliv blir hovedoppgaven for regjeringen, sa Solberg.

Hun sa videre at næringsminister Iselin Nybø (V) er i tett kontakt med næringene som rammes og vil ta med innspill fra dem til regjeringen framover.

Solberg benyttet anledningen til å takke dem som har stått på de siste ukene.

– Jeg vil takke dem som har stått på dag og natt for å holde hjulene i gang. Førstelinje ute i kommunene, dem som har drevet smitteetterforskning, helsetjenesten, jobber i barnehage, skoler, renholdspersonale som nå bidrar ekstra mye for å sørge for at smitten ikke sprer seg, og alle andre som gjør en ekstraordinær innsats.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.

(©NTB)