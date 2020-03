Skrekkuke for Oslo Børs

NTB Innenriks

Denne uken har vært den verste børsuken siden finanskrisen, men ble avsluttet med en sårt tiltrengt oppgang. Hovedindeksen har gått ned med hele 15,8 prosent totalt de siste fem dagene.

Oppgangen fredag kommer etter at Norges Bank fredag morgen varslet at de reduserer styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent, samt at regjeringen la fram en økonomisk krisepakke

Tiltakspakken fra regjeringen inkluderer blant annet reduserte dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering, og midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften og lufthavnavgifter. Krisepakken er foreløpig beregnet til å koste over 5 milliarder kroner.

Krisen er ikke over

Fredagens opptur er imidlertid langt fra noe signal på at krisen er over.

– Det er hyggeligere for oss alle at det går opp heller enn ned, men det betyr ikke at faren er over, understreker porteføljeforvalter Kristian Tunaal overfor DN.no.

-Vi er nok ikke ferdige med dette. Men børsen svinger, det har den alltid gjort og det vil den fortsette å gjøre. De pengene man setter på børs må man tåle å ikke se på en stund, mener han.

– Det er en positiv børsdag, men den må sees i sammenheng med gårsdagen, som var en skrekkelig dag, sier Trygve Hegnar til Finansavisen.

Oljeprisen opp

En svakt stigende oljepris var med på fredagens opptur: Ett fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 33,34 dollar – opp 1,3 prosent.

Mest omsatt var Equinor, som steg med 4,1 prosent, mens de andre større selskapene som DNB og Telenor steg med henholdsvis 3,6 og 1,6 prosent.

Også de toneangivende europeiske aksjeindeksene steg fredag. CAC 40 i Paris endte på en opptur på 1,9 prosent, fulgt av FTSE 100 i London som steg med 1,3 prosent. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,6 prosent.

Norwegian trenger hjelp

Norwegian-aksjen steg fra start, og var i løpet formiddagen oppe i over 27 prosent, men flatet mer ut etter hvert. Ved børsslutt ble aksjen omsatt for 8,04 kroner, en oppgang på mer beskjedne 8,1 prosent. Den siste uken har aksjen falt med hele 44 prosent.

Norwegian-sjef Jacob Schram var da også klar i språkbruken på en pressekonferanse via webkamera fredag, der han sa at regjeringens krisepakke ikke er tilstrekkelig, og at det er snakk om bare uker for Norwegian kan gå mot en konkurs. Omtrent halvparten av selskapets ansatte er nå permittert.

– Dette er den verste krisen vi har opplevd i selskapets historie, sa Schram.