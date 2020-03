Rødt mener regjeringen lar arbeidstakerne ta regningen

NTB Innenriks

– Rødt støtter tiltak for å unngå konkurser, men vi må også unngå økonomisk ruin for mennesker. Regjeringen går nå inn for tiltak som kutter regningen for bedriftseierne. Det trengs også en krisepakke for arbeidsfolk, sier Moxnes.

– Det er bra regjeringen opphever de tre ventedagene mellom permittering og dagpenger. De kutter også antall dager med lønnsplikt for bedriftene, men dette gjør at folk går ned til 62 prosent av lønn etter å ha vært permittert i bare to dager, sier han.

De med lave lønninger rammes hardest, og mange som nå står uten jobb og oppdrag, faller utenfor permitteringsordningene, slår Moxnes fast.

Rødt varsler at de vil fremme egne forslag.

Partiet vil øke dekningsgraden for dagpenger, opprette en ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og andre med løs tilknytning til arbeidsplassen, og øke maksimal lengde for permittering til 52 uker.

(©NTB)