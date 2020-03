NTB Innenriks

– For å sikre beredskapen advarer Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors nå alle som er i karantene mot å dra til fjells. Dersom Hjelpekorpsene må rykke ut for å hjelpe noen som burde vært et annet sted, vil det svekke beredskapen i fjellet dramatisk, skriver organisasjonen i en pressemelding fredag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog kom under fredagens pressekonferanse med en sterk oppfordring til å holde seg hjemme, og ikke dra på hytta, dersom man er i karantene på grunn av mistenkt koronasmitte.

