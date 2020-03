Politidistrikter begrenser kontakt med publikum

NTB Innenriks

Trøndelag politidistrikt meldte natt til fredag at politidistriktet med umiddelbar virkning stenger ordinære publikumstjenester med mulighet for fysisk oppmøte. Også Sørøst politidistrikt har innført lignende restriksjoner for å begrense smittefaren fra koronaviruset.

– Politiet må gjøre dette for å unngå smittefare for publikum og politiets personell. De som har avtalt time for pass eller utlending kan møte til oppsatt tid, men dette kan bli endret på kort varsel, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding torsdag.

– Særskilte behov vil bli håndtert, opplyser Trøndelag politidistrikt, som sier mer informasjon kommer fredag.

Nordland politidistrikt stenger for alle skrankehenvendelser, noe som vil berøre pass- og utlendingsforvaltningen.

– Stenging av disse tjenestene vil skje med virkning fra 12. mars og i første omgang fram til 26. mars, skriver politidistriktet som beklager ulempene det vil medføre.

I Oslo holder Seksjon for utlendingsforvaltning åpent for allerede bestilte timeavtaler, men sier dette kan endre seg og ber folk om å holde seg orientert.

