LO ikke fornøyd med krisepakken

– Når man reduserer arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager, betyr det et betydelig inntektstap for mange. Det er urimelig at arbeidstakere skal ta regningen, sier LO-lederen til NTB.

Han understreker at han er fornøyd med at regjeringen hjelper bedriftene gjennom endringer i permitteringsreglene som ble lagt fram i krisepakken fredag, men mener myndighetene bør dekke inntektstapet som følge av at permitterte arbeidstakere nå går over på dagpenger nesten to uker tidligere.

– Det er viktig at vi sikrer folk kjøpekraft, ellers vil inntektsfallet ramme økonomien i neste fase, sier Gabrielsen.

Lite til kulturlivet

LO-lederen mener det er gjort for lite for å redde kulturlivet, som nå må håndtere at alle arrangement er avlyst i to uker. Særlig går dette utover frilansere.

– Det er skuffende at det ikke kommer noen egne tiltak til kulturlivet. Man bør se til Danmark, som kom med en egen krisepakke til kulturnæringen. Man bør sørge for inntektssikring for dem som jobber i den sektoren, sier Gabrielsen.

Vil forlenge omsorgspermisjonen

I dag kan man bruke omsorgspermisjon i ti dager for å ta vare på barn som må være hjemme fra stengte skoler og barnehager. Det mener Gabrielsen er altfor lite.

– Omsorgspermisjonen må vare så lenge barnehagen og skolen er stengt. Det skaper utrygghet for inntekten, men også en smitterisiko dersom foreldre tyr til alternativ barnepass, sier han.

Gabrielsen understreker at han håper stortingsflertallet vil følge opp hans klager når krisepakken behandles i Stortinget.

