Ingen felles koronaregler for studenter i praksis

NTB Innenriks

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, etterspør nå en nasjonal koordinering for studentpraksis, skriver Khrono.

– Det er ingen grunn til at institusjonene skal håndtere dette ulikt. Vi ønsker alle å gjøre dette på en så god måte som mulig, men det burde være noen samlede kriterier og råd fra myndighetene, sier hun.

På medisinstudiene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen (UiB) velger man i dag å fortsette som normalt. Medisinstudentene skal være i praksis, selv om andre studenter bes holde seg hjemme.

På NTNU har derimot medisinstudentene fått beskjed om å holde seg hjemme, mens man ikke har bestemt seg når det gjelder lærerstudentene.

– Norsk Studentorganisasjon forventer at norske myndigheter kommer med felles retningslinjer til hvordan utdanningsinstitusjonene bør håndtere situasjonen med studenter som enten er i praksis eller skulle vært i praksis. Nå er situasjonen slik at noen er i praksis, mens andre blir bedt om å holde seg hjemme, sier leder Marte Øien i en kommentar til NTB.

Hun understreker at det nå er det viktig at myndighetene kommer med klare retningslinjer til utdanningsinstitusjonene, slik at det blir likt for alle studenter.

(©NTB)