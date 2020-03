Helse vest ber næringslivet om å bidra med utstyr

NTB Innenriks

– Vi trenger smittevern til medarbeiderne i sykehusene for å holde alle friske, slik at de kan bidra i behandlingen av pasientene som trenger det. Vi forbereder nå omfattende beredskapstiltak, sier direktør Hilde Christiansen for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse vest RHF.

– Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter om å bidra i det felles samfunnsansvaret vi har. Vi trenger alle hjelp og innsats vi kan få fra næringslivet, sier Christiansen.

Blant utstyret som Helse vest etterlyser er åndedrettsvern, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

