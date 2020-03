Folkehelseinstituttet: Ingen karanteneregelendringer

NTB Innenriks

Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, beklaget fredag ettermiddag forvirringen som hadde oppstått i løpet av dagen. De som har vært utenfor Norden etter 27. februar, eller som har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte, må fortsatt være i hjemmekarantene i 14 dager – men ikke familiene deres, som det ble meldt tidligere på dagen.

Under fredagens pressekonferanse utdypet også Stoltenberg smittefaren for gravide.

– Gravide kan ha økt risiko for enkelte forløp hvis de blir smittet, blant annet influensa, men vi vet ikke om dette gjelder for covid-19. Derfor gjelder samme regler for gravide som for andre, sa FHI-direktøren.

Barn bes nå om å være mest mulig hjemme, og FHI fraråder å samle barn til leketreff. De kan imidlertid omgås søsken som vanlig.

