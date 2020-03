NTB Innenriks

– Finanskomiteen er klar for å jobbe gjennom helgen slik at vi kan få vedtatt sakene så raskt som mulig, skriver lederen for Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H), i en epost til NTB.

Han opplyser at det også er satt opp stortingsmøte på mandag, i tillegg til det planlagte møte på torsdag.

– Jeg mener at vi med dette opplegget har lagt opp til en hurtig behandling, og jeg ser fram til konstruktivt samarbeid med de andre partiene for å få dette i havn raskt, skriver Kapur.

(©NTB)