Buss med 16 personer kjørte av veien i Finnmark

Politiet varslet om ulykken klokka 2.39 natt til fredag. Bussen er utenlandsk og kjørte av veien i et svært krevende vær i Finnmark med kraftig vind, ned mot ti kuldegrader og snøfokk.

Politiet ble varslet om utforkjøringen klokka 2.12. En time senere var alle 16 ute av bussen etter at de selv hadde måttet stabilisere det veltede kjøretøyet mens nødetatene var på vei.

– Alle om bord er evakuert, tatt over i en annen buss. Viking vil sørge for at bussen kommer seg på veien, melder politiet klokka 3.11.

Politiet meldte først at bussen måtte sikres før den kunne evakueres.

– Bussen ligger i en helling på omtrent 45 grader. Passasjerene inni tør ikke gå ut, men forsøker selv å stabilisere kjøretøyet så det ikke skal begynne å rulle, sa operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB før politiet hadde kommet fram til ulykkesstedet.

Nødetatene hadde om lag 5 mil å kjøre til ulykkesstedet. I tillegg til at politiet, brann og ambulanse rykket ut til stedet ble også en spesiell tungberger sendt av gårde for å bidra med å trekke opp bussen.

