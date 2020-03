NTB Innenriks

Retten fant at det var nødvendig med en forlengelse av forvaringen grunnet gjentakelsesfaren og hensynet til samfunnsvernet.

41-åringen ble opprinnelig dømt til 16 års forvaring i Nokas-saken. Han ble prøveløslatt i 2014, men gjeninnsatt i forvaring i 2017.

Lagmannsretten kom til at tidsrammen for forvaringen skulle forlenges med to år. Ved vurderingen ble det tatt hensyn til at han uansett i etterkant av forvaringen skal sone en fengselsstraff på i overkant av tre år.

