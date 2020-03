Ap og LO ikke fornøyd med regjeringens krisepakke

NTB Innenriks

– Når man reduserer arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager, betyr det et betydelig inntektstap for mange. Det er urimelig at arbeidstakere skal ta regningen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

Han understreker at han er fornøyd med at regjeringen hjelper bedriftene gjennom endringer i permitteringsreglene som ble lagt fram i krisepakken fredag. Men Gabrielsen mener myndighetene bør dekke inntektstapet som følge av at permitterte arbeidstakere nå går over på dagpenger – som utgjør to tredeler av inntekten – nesten to uker tidligere.

Også Ap mener de foreslåtte endringene i permitteringsregelverket dytter økonomisk belastning over på arbeidstakere. Staten må dekke tapet de ansatte får, mener de.

– Vi mener at den sosiale profilen for vanlige folks personlige økonomi er for svak, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik.

– Har fjernet ventedagene

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen peker på at permitteringsreglene er til for svært vanskelige situasjoner. Alternativet er at de ansatte mister jobben, påpeker han.

– Vi har vært opptatt av å ivareta også de mange ansatte som nå vil bli permittert. Derfor har vi lyttet til innspillene fra flere fagforeninger og fjernet de tre ventedagene hvor ansatte ikke får verken lønn eller dagpenger. Det har ikke skjedd tidligere. Verken under finanskrisen eller under oljeprisfallet, sier han til NTB.

Isaksen påpeker at det aldri har skjedd tidligere at staten har betalt full lønn når arbeidsgiverperioden blir kortet ned, heller ikke under finanskrisen og den rødgrønne regjeringen.

– Den gangen fjernet man heller ikke de tre ventedagene, sier statsråden.

Regelendringene vil tre i kraft så fort som mulig etter at Stortinget har vedtatt dem. Målet er innen 1. april, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Vil forlenge omsorgspermisjonen

Gabrielsen mener også dagens ordning med ti dagers omsorgspermisjon ved for eksempel sykt barn er altfor lite.

– Omsorgspermisjonen må vare så lenge barnehagen og skolen er stengt. Det skaper utrygghet for inntekten, men også en smitterisiko dersom foreldre tyr til alternativ barnepass, sier han.

Krisepakken skal behandles i Stortinget til uka.

SV har allerede varslet at de ønsker å doble dagens omsorgspermisjon til 20 dager.

