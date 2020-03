Stortinget begrenser møtevirksomheten sterkt

NTB Innenriks

Stortingets presidentskap møttes torsdag ettermiddag, kort tid etter at statsminister Erna Solberg (H) orienterte om drastiske tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.

De parlamentariske lederne for alle de ni partiene på Stortinget er enige om å be stortingsrepresentanter og sentrale partipolitikere om å innstille så mye som mulig av sin reisevirksomhet, heter det i en epost NTB har fått tilgang til.

Det betyr blant annet at bedriftsbesøk, besøk i organisasjoner, lokallag og lignende inntil videre ikke gjennomføres. Tilsvarende beskjed gis til politikerne i regjeringsapparatet.

– Målet er å sikre at den parlamentariske kjernevirksomheten er robust og går som planlagt, samt at stortingsrepresentanter og sentrale politikere tar sin del av ansvaret for å redusere spredningen av smitte, står det i eposten.

– Partisekretariatene i alle partier kommer framover til å ha jevnlig kontakt med hverandre og med Stortingets administrasjon om situasjonen.