Oslo stenges ned: – Vi er i krise

NTB Innenriks

Alle barnehager og barneskoler i Oslo stenges fra og med mandag, mens ungdomsskoler og videregående skoler stenger fra fredag. I første omgang gjelder dette for 14 dager.

Kommunen jobber med tiltak for å sikre at samfunnskritisk personell med små barn kan fortsette å jobbe.

– Det skal utarbeides et tilbud for barnepass for disse. Samfunnskritisk personell vil si personell i helsevesen, brannvesen, vann, avløp og renovasjon og strøm, sier Johansen.

Kommunen nå jobber «på spreng» for å få dette på plass, sier Thorkildsen.

Maks 50 personer

Forbudet mot ansamlinger med flere enn 50 personer gjelder også blant annet barer og restauranter.

– Det er ikke anledning til å ta imot mer enn 50 gjester etter denne forskriften, sier helsebyråd Robert Steen til NTB.

Johansen understreker at mange blir berørt av disse tiltakene, som han kaller drastiske.

– Tiltakene er vært inngripende og får store konsekvenser for livene til byens befolkning. Men ekstraordinære tiltak er nødvendige i en ekstraordinær situasjon, sier han.

Ingen grunn til hamstring

Alle et personlig ansvar for å hindre smitte, understreker Johansen.

– Jo større ansvar hver og én av oss tar, jo lettere og raskere kan vi teste de som tror de er smittet, behandle de som er smittet og beskytte de mest sårbare menneskene i vårt samfunn, sier Johansen.

Han understreker at det er ingen grunn til å hamstre mat og oppfordrer alle til å begrense sammenkomster og møter til det som er strengt nødvendig.