NTB Innenriks

Nedgangen er den kraftigste på en enkelt dag siden finanskrisen i 2008, ifølge E24.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 33,4 dollar fatet, et prisfall på 6,8 prosent i løpet av dagen.

Norwegian-aksjen falt med hele 22,4 prosen til 7,43 kroner, mens børslokomotivet Equinor sank med 8 prosent. Mest omsatt var DNB-aksjen, som falt med 10 prosent.