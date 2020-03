NTB Innenriks

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump et innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene.

Innreiseforbudet får Norwegian til å stupe på børsen, og de faller med 20 prosent fra start torsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Onsdag kveld erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av koronaviruset betegnes som en pandemi, som også forklarer den dårlige stemningen i markedet.