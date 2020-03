NBBL: Årsmøter og generalforsamlinger rammes av koronaviruset

NTB Innenriks

Alle årsmøter og generalforsamlinger i borettslag og sameier må ifølge lovverket gjennomføres innen utgangen av juni hvert år.

Nå ber Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i et brev regjeringen om å utsette fristene.

– Departementet ser helt klart denne utfordringen, og jeg er sikker på at departementet jobber på høygir med saken, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

På grunn av begrensningene som flere kommuner har innført for hvor mange personer som kan møtes samme sted vil det bli svært vanskelig eller umulig for borettslag og sameier å kunne avvikle et gyldig årsmøte.

