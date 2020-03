NTB Innenriks

– Som ansvarlig statsråd for matvareforsyningen er jeg opptatt av at det ikke er nødvendig å hamstre. Selv om noen kan oppleve tomme hyller nå, så er det nok mat og andre dagligvarer til alle. Det vil komme etterforsyninger fortløpende. Vi har daglig kontakt med rådet for matvareberedskap og følger situasjonen tett, forsikrer Nybø.

I en felles uttalelse har de store matvarekjedene oppfordret til å unngå hamstring. Dagligvarebutikkene har nok varer og hamstring er unødvendig.

