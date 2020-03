Kommuneoverlege oppfordrer studenter til å bli værende der de er

NTB Innenriks

– Studenter og elever som nå har fått fri, bør oppholde seg der de er. Regjeringens beslutning torsdag om å stenge landets høgskoler og universiteter virker være svært lite gjennomtenkt slik den er nå, sier kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad i Tynset til Arbeidets Rett.

Det finnes cirka nærmere nesten 300.000 studenter i høyere utdanning bosatt i Norge, ifølge tall fra SSB.

Nå frykter Bjørnstad at regjeringens beslutning vil utløse betydelig reisevirksomhet for studenter som vil reise hjem.

– Beslutningen vil sette store befolkningsgrupper som er smitteeksponert i bevegelse, og det er svært uheldig, mener han.

Han legger til at noe av det viktigste med smittevernarbeid er at folk ikke flytter på seg. Kommuneoverlegen mener at regjeringen bør innføre langt strengere reiserestriksjoner også innad i Norge.

