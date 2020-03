NTB Innenriks

Alle gudstjenestene vil være avlyst fra og med torsdag kl. 18 til og med 26. mars.

– Vi er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre kirkens tilbud og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier preses for Bispemøtet Atle Sommerfeldt.

