Helsedirektoratet sendte ut dugnad-SMS

NTB Innenriks

– Koronaviruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Nå kommer det nye tiltak, heter det i meldingen.

Også statsminister Erna Solberg (H) kom med en lignende oppfordring torsdag:

– Det er nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sier hun.

