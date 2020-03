Frp: Forventer at staten tar regningen

NTB Innenriks

– Når dette på et tidspunkt er over, så kan vi ikke etterlate oss et næringsliv i ruiner. Det som skjer nå, kan ha store konsekvenser for norsk næringsliv, sier Frp-leder Siv Jensen.

Regjeringen skal fredag legge fram tiltak som skal berge bedrifter og arbeidsplasser gjennom krisen som har oppstått på grunn av koronapandemien.

– Dersom tiltakene ikke er tilstrekkelige, kommer vi til å søke et politisk flertall der det måtte finnes, for å kunne redde flest mulig norske bedrifter og arbeidsplasser, sier nestleder Sylvi Listhaug.

Frp ønsker blant annet at antallet sykt barn-dager dobles i år, og at foreldrene ikke mister inntekt på grunn av dette.

– Vi synes det er helt rimelig at staten påtar seg kostnadene for dette, for det er også staten som har pålagt foreldrene å være hjemme med barna. Og da må også staten ta regningen, fastslår Listhaug.

Partiet ønsker også et midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift og mer fleksible arbeids- og overtidsbestemmelser, for at bedriftene skal kunne opprettholde all nødvendig aktivitet.

I tillegg vil Frp ha en midlertidig lemping på kompetansekrav.

– Det handler om å stimulere til den nødvendige dugnadsånden som trengs nå, at folk som blir permittert fra en jobb, kan gjøre noe som ligner, der det trengs, for eksempel i helsevesenet, sier Jensen.

