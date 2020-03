Erna Solberg varsler inngripende tiltak

NTB Innenriks

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag. Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere koronakrisen.

Solberg understreker imidlertid at man må ha tiltak som gjør at samfunnet fortsatt fungerer og særlig gjelder det helsevesenet og andre funksjoner som er samfunnskritiske. Derfor er hun også avventende til å gi beskjed om at alle skoler skal stenges.

– Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi må få gode faglige råd om dette er det riktige, sier Solberg.

Hun mener man allerede ser at tiltakene som alt er satt i verk, har effekt og viser til rapporter om at færre reiser kollektivt, blant annet med T-banen i Oslo.

