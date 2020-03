NTB Innenriks

Foreløpig er det ikke avgjort hvilke flyplasser som eventuelt kan bli stengt, sier Avinors pressekontakt til NTB. Tiltaket står kun på en liste over ting Avinor kan gjøre for å bekjempe smittefaren. Det er heller ikke lagt en plan for når disse tiltakene kan bli iverksatt.

Til NRK uttaler Avinor-direktør Dag Falk-Petersen torsdag at det kan bli aktuelt å stenge flere norske flyplasser, samt en rullebane på Gardermoen.

(©NTB)