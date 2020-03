Ap etterlyser krisehjelp til kommunene

NTB Innenriks

– Vi ber om at man nå ivaretar kommunene med ekstraordinære ressurser, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB.

Hun viser til at smittespredningen nå er over i en ny fase, der behovet for hjelp er enda større. Samtidig meldes det om overbelastning i flere kommuner.

– Hele systemet vårt og lovverket vårt setter presset på førstelinjen, de som er ute i kommunene og har ansvaret, sier Kjerkol.

Arbeiderpartiet ber spesielt om tre grep for å hjelpe kommunene med å håndtere krisen:

* Ekstra ressurser for å drive smittesporing, håndtere lokale utbrudd og beskytte eldre og multisyke pasienter.

* Tydeligere retningslinjer til kommunene fra sentrale helsemyndigheter.

* Mer testutstyr og smittevernutstyr for å beskytte helsepersonell.

– Det er kanskje det viktigste nå, å beskytte de som går på jobb og skal passe på andre, sier Kjerkol.

Hun mener det i framtida også bør inngås beredskapskontrakter der norske leverandører får betalt for å kunne produsere og levere nødvendig utstyr i en krise.

– Beredskap handler om å betale for noe du kanskje ikke får bruk for, og å planlegge for noe du kanskje ikke trenger å gjøre. Men denne krisen har vist oss hvor viktig det er, sier Kjerkol.

