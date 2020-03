Alle skoler, barnehager og høyere utdanning stenger om få timer

NTB Innenriks

Det gjelder blant annet barneskoler, ungdomsskoler, videregående skole, universiteter og høgskoler, opplyser statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie på en pressekonferanse torsdag.

Begge to understreker at man må unngå at personer i risikogrupper brukes som barnevakt.

– Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, sa Høie.

Det innføres også forbud mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Spisesteder og kantiner som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand får holde åpent. Ellers må puber, barer og andre utelivsaktører holde stengt. Servering av mat skal ikke skje som buffé.

Også treningssentre, svømmehaller, badeland, frisører, hudpleie, massasje og lignende må stenge.

Det understrekes at matvarebutikker holder åpent som normalt, og at det ikke er noen grunn til å hamstre matvarer.