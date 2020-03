Alle barnehager og barneskoler i Oslo stenges mandag

NTB Innenriks

Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag 13. mars.

– De tiltakene vi iverksetter nå, er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større. Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Hvis det er mulig, ønsker kommunen at foreldre med barn i barnehage og barneskole holder barn hjemme fra og med fredag.

De siste dagene har lærere i koronakarantene skapt utfordringer for skoledriften. Ved enkelte skoler ble de som kunne, bedt om å holde barna hjemme.

Onsdag sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at det foreløpig ikke var aktuelt å stenge skolene, til tross for at det mest sannsynlig er smitte på skoler i Oslo. Etter torsdagens daglige beredskapsmøte i kommunen har de snudd.