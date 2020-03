Trondheim planlegger minisykehus

NTB Innenriks

– I det verste tilfellet vil vi ha over 30.000 smittede i Trondheim. Da vil vi ha opptil 500 innlagte på sykehuset, sa helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen under et ekstraordinært formannskapsmøte om koronasituasjonen onsdag.

Hopprennet Raw Air i Granåsen i Trondheim skal arrangeres uten publikum, på linje med Folkehelseinstituttets anbefaling om at arrangementer med over 500 deltakere bør avlyses. Garåsen opplyste på møtet at de vurderer å fraråde ståplass på bussene i landets tredje største by.

